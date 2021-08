Alpha Motor verspricht elektrischen Pick-up um nur 36.000 Dollar

Am 24. August soll der Wagen im Petersen Automotive Museum in Los Angeles präsentiert werden.

Angeboten wird der Wagen in 2 Versionen, einer Single-Motor-Version mit Hinterradantrieb und einer Version mit Dual Motor und Allradantrieb. Er soll in 6,2 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde (96,5 km/h) beschleunigen können und über eine Zugkapazität von 1.360 Kilogramm verfügen. Die Reichweite des Wagens gibt das Start-up mit 250 bis 275 Meilen (402 bis 442 Kilometer) an.

Die Produktion soll laut Alpha Motor 2023 beginnen. Reservierungen für das Fahrzeug werden auf der Website des Start-ups bereits entgegengenommen.

Konkurrenz groß

Die Konkurrenz ist groß. E-Pick-ups von Tesla, Rivian, Ford und GM, die zum Teil wesentlich teurer sind, werden in den USA bereits zuvor in den Handel kommen.