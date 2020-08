Amazon berechnet Körperfett anhand von Selfies

Amazon will wie andere Technologiefirmen beim Thema Fitness und Gesundheit mitmischen. Der Händler kündigte am Donnerstag das neue Mitglieder-Programm "Halo" sowie ein Fitness-Armband an. Das Gadget, das zusammen mit einer sechsmonatigen Mitgliedschaft 100 Dollar kosten soll, misst diverse Parameter wie Puls, Hauttemperatur, Aktivitäten und den Schlafrhythmus. Eine Smartphone-App rundet das Angebot ab.

Körperfett und 3D-Modell

Einen starken Fokus setzt Amazon auf das Körpergewicht seiner Nutzer, das der wichtigste Parameter sei, um gesund zu bleiben. Um das Körperfett einer Person zu berrechnen, kommt eine verblüffende Methode zum Einsatz. So will der Online-Händler auf Basis von Selfies und Handy-Fotos des eigenen Körpers errechnen können, wie hoch der Fettanteil ist.