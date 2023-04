Amazon zieht bei Fitness-Tracker Halo den Stecker

Die 2020 gestartete Produktlinie mit dem Namen Halo umfasste Armbänder und ein im September vorgestelltes Gerät, das Daten zum Schlaf aufzeichnet. Mit dem Ende des Projekts werden auch Entlassungen verbunden sein, teilte Amazon am Mittwoch mit. Die für die Geräte zuständige Abteilung bei Amazon wird aufgelöst.

Ende Juli ist Schluss

Am 31. Juli will der Konzern den Support für die Geräte einstellen. Kund*innen, die in den vergangenen 12 Monaten ein Halo-Gerät gekauft haben, sollen ihr Geld zurückerhalten, teilt der Konzern in einem Blogeintrag mit. Die Geräte und die dazugehörige App würden ab 1. August nicht mehr funktionieren. Abo-Gebühren für die mit den Geräten verbundenen Dienste werden ab sofort nicht mehr verrechnet, heißt es weiter. Besitzer*innen von Halo-Geräten rief Amazon auf, sie über das Amazon-Recycling-Programm recyclen zu lassen.