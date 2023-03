Amazon verbindet smarte Geräte zu Riesen-Netz

Amazon schaltet seine Geräte in US-Haushalten in ein nahezu flächendeckendes Funknetz zusammen. Das Projekt mit dem Namen „Sidewalk“ wurde schon vor einigen Jahren angekündigt, am Dienstag gab der Online-Riese nun die Öffnung des Netzes für externe Entwickler*innen bekannt. Man wolle herausfinden, ob die erweiterte WLAN-Abdeckung auch über die unternehmenseigenen Geräte hinaus kommerzielle Anwendungen findet, so Amazon gegenüber Bloomberg.

Das „Sidewalk“-Netz entsteht dadurch, dass sich zum Beispiel Echo-Lautsprecher oder Ring-Sicherheitskameras miteinander verbinden - sofern Besitzer*innen dem zustimmen. Vor allem dank der Verbreitung von Amazon-Geräten in amerikanischen Haushalten erreiche man über 90 Prozent der US-Bevölkerung, heißt es.