10 Amazon-Prime-Day-Deals für unter 30 Euro

Es ist wieder Prime Day: Am 10. und 11. Oktober 2023 findet auf Amazon eine Rabattschlacht statt, bei der zahlreiche Produkte zu stark vergünstigten Preisen angeboten werden.

Neben hauseigenen Produkten - etwa stark vergünstigte TV-Geräte, smarte Echo-Lautsprecher oder Kindle-E-Reader - gibt es Rabatte quer durch das Sortiment. Auch zahlreiche Filme, Hörbucher von audible und andere Dienste wie Amazon Music sind reduziert.

➤ Mehr lesen: Wie man vermeintliche Amazon-Schnäppchen enttarnt

Prime-Abo ausprobieren

Um die Prime-Day-Angebote zu erhaschen, muss man ein Prime-Abo haben. Wer noch keines hat, kann hier ein Probe-Abonnement für 30 Tage kostenlos abschließen. Dieses Abo kann jederzeit gekündigt werden.

Wir haben brauchbare Produkte zusammengetragen, die am heutigen Prime Day extra günstig angeboten werden und nicht mehr als 30 Euro kosten.

➤ Mehr lesen: Vorsicht vor vermeintlichen "Hammerpreisen" beim Amazon Prime Day

1. Head-up-Display für jedes Auto

Ein Head-up-Display im Auto kann eine praktische Sache sein. Man hat die wichtigsten Informationen immer direkt im Blickfeld, weil etwa die aktuelle Fahrgeschwindigkeit auf die Windschutzscheibe projiziert wird.

Diese Head-up-Displays sind meist nur in neueren und meist in teureren Autos verfügbar. Mit einem kleinen Tool, das am Prime Day nur 28,22 Euro kostet, kann man sich ein solches Display in einem jeden Auto nachrüsten. Dies funktioniert über die OBD2-Schnittstelle.