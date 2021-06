Überraschende Bestseller: Amazon verrät Prime-Day-Hits

Amazon zieht Bilanz und verrät, welche Artikel an den Aktionstagen am häufigsten verkauft wurden.

Zu den weltweiten Verkaufsschlagern hat Amazon auch eine Aufzählung veröffentlicht, in der die meistverkauften Produkte nach Ländern sortiert sind. Daraus geht hervor, dass im deutschsprachigen Amazon ein Tablet, ein Medizinprodukt sowie Alkohol am häufigsten über den virtuellen Ladentisch ging.

Zahnbürsten, Geschirrspültabs und Kaffeekapseln

In den USA und Niederlanden verkauften sich Zahnreinigungsgeräte am besten, in Großbritannien ein Handstaubsauger, in Spanien und Portugal waren Geschirrspültabs ein Verkaufsschlager und in Italien waren es Kaffeekapseln

In Frankreich wurden Ersatzklingen für einen Rasierapparat am häufigsten verkauft, in China war es eine Hautcreme, in Brasilien war es eine smarte Glühbirne, in Belgien ein Wasserfilter und in Australien der PlayStation-5-Controller.