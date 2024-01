Warum überweist mir Amazon plötzlich Cent-Beträge?

Viele Amazon-Kunden wundern sich derzeit über geringe Summen, die Amazon ihnen Monate später rückerstattet. Was steckt dahinter?

In sozialen Medien wundern sich Betroffene, warum diese kleinen Beträge zurückerstattet werden. Manche berichten sogar von mehreren Überweisungen an einem Tag.

"Technisches Problem"

Auf Anfrage der futurezone gibt sich Amazon vage, was hinter den Überweisungen steckt. Auf die genauen Hintergründe möchte das Unternehmen nicht eingehen, die Rede ist von einem technischen Problem, das bei den Käufen aufgetreten sei. In der schriftlichen Stellungnahme heißt es konkret: "Aufgrund eines mittlerweile behobenen technischen Problems wurden Bestellungen mancher Kund*innen möglicherweise nicht korrekt in Rechnung gestellt."

Was genau das technische Problem war bzw. wodurch es ausgelöst wurde, lässt Amazon im Dunklen. Auch auf erneute Nachfrage wollte ein Unternehmenssprecher keine Details dazu preisgeben. Vonseiten des Unternehmens heißt es zusätzlich lediglich, dass man sich bei den Kund*innen entschuldige.

Unklar ist auch, wie viele Betroffene es insgesamt gibt oder wie hoch die gesamte Summe ist, die Amazon zurückerstattet. Es dürften jedoch einige sein. So erreichten die futurezone in den vergangenen Tagen mehrere Berichte von Kund*innen, die die entsprechende Benachrichtigung in der Amazon-App erhielten.