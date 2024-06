Anthropic-KI Claude 3.5 Sonnet begeistert Entwickler

Anthropic hat mit Claude 3.5 Sonnet ein neues Sprachmodell (LLM) vorgestellt, das seine Mitbewerber bei Benchmark-Tests in den Schatten stellt. Wie VentureBeat berichtet , zeigen sich erste Testpersonen, wie Software-Entwicklerinnen und -Entwickler begeistert über die Fähigkeiten der Künstlichen Intelligenz. Die Software soll etwa dazu in der Lage sein, innerhalb weniger Sekunden ein komplettes Computerspiel nur anhand eines Screenshots zu programmieren.

Nie wieder selbst programmieren

Programmiercode, den Claude 3.5 Sonnet entwirft, kann man durch die neue "Artifacts"-Funktion in einem eigenen Fenster sofort ausführen und so Resultate begutachten. Auf sozialen Medien wird das neue LLM von Brancheninsidern in höchsten Tönen gelobt. Einige zeigen sich überzeugt, dass in naher Zukunft jegliche Software von KIs geschrieben wird. Einige meinen sogar, Anzeichen einer künstlichen allgemeinen Intelligenz (Artificial General Intelligence - AGI) zu erkennen.

➤ Mehr lesen: Laut Microsoft zeigt GPT-4 erste Funken von Intelligenz