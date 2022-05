Apple soll noch heuer Studio Display mit Mini-LED und neuen HomePod bringen

Apple erweitert sein Display-Angebot und arbeitet offenbar auch an einem neuen HomePod-Lautsprecher.

Der Tech-Konzern Apple feilt an seinem Sortiment. Neben USB-C-Anschlüssen für seine Smartphones, dem iPhone 14, neuen MacBooks und Softwareversionen, arbeitet man laut einem Bericht von heise.de auch an einem neuen HomePod sowie an einem neuen Studio Display.

Demnach soll es 2 Jahre nach dem HomePod mini, den wir für euch getestet haben, und ein Jahr nachdem der Original-HomePod eingestellt wurde, doch eine neue Version des smarten Lautsprechers von Apple geben. Diese könnte laut Apple-Beobachter Ming-Chi Kuo noch im 4. Quartal dieses Jahres bzw. spätestens im 1. Quartal 2023 erscheinen.