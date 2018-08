Apple bestätigt Datum für die Präsentation der neuen iPhones

Die Präsentation der neuen iPhones wird am 12. September im Steve Jobs Theater in Cupertino stattfinden. Das geht aus einer Einladung hervor, die der Konzern an diverse Journalisten in den USA verschickt hat, wie unter anderem The Verge berichtet. Auf der Einladung ist ein bronzefarbener Kreis zu sehen, der stark an den Apple Campus erinnert.