Apple casht bei Amazon Prime nicht mehr ab

Apple verzichtet ab sofort auf seine 30-prozentige Beteiligung an Einnahmen für Amazon-Prime-Inhalte. Das hat für Apple-User einen positiven Nebeneffekt. Sie können nun endlich Serien und Filme, die nicht im Monatsabo enthalten sind, direkt über die App auf iPhone, iPad oder auch Apple TV kaufen.

Per App-Update

Bisher bot Amazon diese Möglichkeit nicht an, weil Apple bei In-App-Käufen im ersten Jahr nach Installation 30 Prozent des Umsatzes mitschneidet. Dieser Wert sinkt ab dem zweiten Jahr auf 15 Prozent. Um einen von Hunderttausenden Titeln digital erwerben oder ausleihen zu können, musste man daher bisher mühsam den Umweg über die Amazon-Webseite machen. Die Funktion ist per App-Update auch in Österreich und Deutschland verfügbar, wie die futurezone überprüfen konnte.