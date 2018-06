Apple dementiert, dass man Produkte gezielt verlangsamt

Mit iOS 12 will der US-Konzern nun aber ein „besonderes Augenmerk“ auf Geschwindigkeit bei älteren Geräten legen. Auf einem iPhone 6 Plus mit iOS 12 öffnet die Tastatur 50 Prozent schneller, Apps starten doppelt so schnell unter Last und die Kamera kann 70 Prozent schneller vom Sperrbildschirm aus geöffnet werden. „Wenn wir euch dazu bringen wollten, neue Hardware zu kaufen, würden wir nur sechs Prozent aller Geräte mit Updates versorgen“, scherzte Joswiak.