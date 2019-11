Apple entfernt Kundenbewertungen aus Online-Store

Apple hat die Sektion Kundenbewertungen aus seinem Online-Shop still und leise entfernt. Das hat AppleInsider entdeckt. Demnach sind die entsprechenden Abschnitte in der Nacht von 16. auf 17. November einfach verschwunden. Sowohl im englischsprachigen US-Store als auch in den deutschsprachigen Varianten, ist der Menüpunkt nun nicht mehr auffindbar.

Wenn man im Shop eine Detailseite eines Produkts öffnet, (zb. Apple Pencil), kann man unten die Menüpunkte “Kompatibilität” sowie “Fragen und Antworten” ausklappen. Genau dort befand sich bis 16. November auch der Abschnitt “Bewertungen und Beurteilungen”. Nutzer konnten die Produkte zwischen ein und fünf Sterne bewerten und ein Review schreiben. Außerdem konnten die Rezensionen als hilfreich oder nicht hilfreich markiert werden.