Apple zieht Filmpremiere in letzter Sekunde zurück

Kurz vor der Weltpremiere am gestrigen Donnerstag hat Apple den Film „The Banker“ vom AFI Filmfestival in Hollywood zurückgezogen. Grund seien nicht näher genannte Bedenken das in den 60er-Jahren spielende Drama betreffend, denen man nun nachgehen möchte. Das Unternehmen hat die Rechte am Film dieses Jahr erworben und beabsichtigte, „The Banker“ im eigenen Streamingdienst Apple TV+ anzubieten.