So könnt ihr das Apple-Event heute live mitverfolgen

Heute Abend findet das wichtigste Apple-Event des Jahres statt: Die neuen iPhones werden präsentiert, aber auch 3 neue Apple Watches und neue AirPods. Der kalifornische Technologiekonzern lädt zum groß angekündigten Produkt-Launch nach Cupertino. Apple selbst spricht von einem "Special Event".



Die Präsentation der neuen Apple-Produkte wird selbstverständlich live übertragen, so dass alle Interessierten die Möglichkeit haben, ihn mitzuverfolgen. Das passiert auf einer eigenen Apple Events Website, über die der Live-Stream übertragen wird. Die Präsentation, bei der Steve Jobs stets pflegte, dass „one more thing“ anzukündigen, beginnt um 19 Uhr in unserer Zeitzone (10 am PST).