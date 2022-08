iPhone 14 Gewinnspiel: Vorsicht vor betrügerischen Websites

Das IT-Security-Unternehmen Kaspersky hat vor Phishing-Seiten gewarnt. Auf diesen wird der Kauf des iPhone 14 schon vor dem Marktstart angeboten oder ein Gewinnspiel dafür angepriesen.

Zwischen 10. und 25. August wurden mehr als 8.700 neue Phishing-Seiten zum Thema iPhone ausgeforscht, 1.023 alleine an einem Tag, hieß es in einer Aussendung von Kaspersky am Mittwoch.