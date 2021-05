Star-Designer Jony Ive entwickelte neue iMacs mit

Der ehemalige Apple-Designer Jony Ive soll am Design der neuen iMacs mit M1-Chip beteiligt gewesen sein.

Einem Bericht von Wired zufolge, habe Apple bestätigt, dass Ive am Design der schmalen iMacs beteiligt gewesen sei. Unklar blieb allerdings, ob sich diese Information auf seine Zeit vor seinen Abschied von Apple bezog oder seine neu gegründete Designfirma LoveFrom in das Design der neuen iMacs involviert war.

© Bild: via REUTERS / APPLE INC.

Beides ist möglich, da Produkte in einem Konzern wie Apple normalerweise mehrere Jahre Vorlaufzeit haben. Darüber hinaus kündigten Ive und Apple bei seinem Ausscheiden aus dem Konzern an, dass Ive mit seiner Firma weiterhin Aufträge für Apple erledigen werde. Wie dem auch sei - am Design mit weißem Displayrand, bunten Farben und breiten "Kinn" ohne Apple-Logo scheiden sich einmal mehr die Geister.