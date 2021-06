Apple Keynote zu iOS 15, Mac und iPad im Liveticker

iPhone und Apple Watch wird zum Schlüssel

Die Apple Wallet wird zum Auto- und Hotelschlüssel, aber auch Tickets auf NFC-Basis sollen noch stärker forciert werden. Dass man in der Wallet künftig auch den eigenen Pass oder Führerschein speichern kann, dürfte zunächst wohl nur in den USA kommen. Schwer vorstellbar, dass Apple das in Europa in absehbarer Zukunft so einführen kann.