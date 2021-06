Was Apple am Montag präsentieren wird

Am Montag startet Apples große Entwicklerkonferenz WWDC. Neuigkeiten wird es unter anderem zu iOS und macOS geben.

Auffallend ist, dass diesmal im Vorfeld ungewöhnlich wenig durchgesickert ist. Auf ein paar Sachen kann man sich dennoch mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit einstellen. Wir geben einen Überblick:

Am Montag beginnt Apples Worldwide Developers Conference WWDC. W ie schon im Vorjahr wird sie aufgrund der Pandemie rein online stattfinden. Startschuss ist die Keynote am Montag um 19:00 (MESZ) , bei der unter anderem Apple-Chef Tim Cook einen Überblick über die wichtigsten Neuankündigungen geben wird. Die futurezone wird live tickern und berichten.

iOS 15 und iPad OS 15

Traditionell ist das Betriebssystem iOS bzw. iPadOS ein essenzieller Teil der WWDC. So wird es einen ausführlichen Überblick über die Neuerungen in iOS 15 geben. Einige Dinge sind bereits vorab durchgesickert. So soll es etwa ein Redesign geben, einen Vorgeschmack lieferten bereits überarbeitete Icons.

Laut einem Bericht bei Bloomberg soll Apple außerdem die Benachrichtigungen überarbeitet haben. So richten sich jene künftig danach aus, was man gerade macht. Wenn man etwa schläft, verhalten sich die Benachrichtigungen anders, als wenn man gerade mit dem Auto fährt. Neuerungen soll es außerdem beim Lockscreen geben. Apple könnte manchen Quellen zufolge ein Always-On-Display in iOS integrieren, wie man es schon von vielen Android-Handys kennt. Nachdem Apple vergangenes Jahr bei den iPhones auf OLED umgestiegen ist, wäre dies technisch möglich, ohne dass es zu viel Akku verbraucht.

Naheliegend ist auch, dass Apple etwas in Richtung Datenschutz zu berichten hat. Seit dem Update auf iOS 14.5 können Apple-Anwender*innen selbst entscheiden, welche Apps von Drittanbietern sie tracken dürfen. Künftig könnte Apple eine detaillierte Übersicht anbieten, welche Daten welche Apps sammeln.

iPad-User*innen können sich wahrscheinlich auf erweiterte Widget-Funktionalitäten freuen. Denkbar wäre, dass sich jene künftig frei am Homescreen platzieren lassen, anstatt lediglich in einem vordefinierten Bereich am Rand.