Zwei MacBooks mit neuem Design sollen noch heuer kommen

Apple arbeitet an Laptop-Modellen mit stärkeren Prozessoren und komplett neuem Design.

Offenbar arbeitet Apple an einem MacBook Pro mit einer Display-Diagonale von 14 Zoll sowie einem Modell mit einem 16-Zoll-Screen. Beide Laptops sollen von stärkeren Apple-Chips angetrieben werden. Konkret ist die Rede von 8-Kern- und 12-Kern-Prozessoren.

Komplett neues Design

Abgesehen vom Innenleben soll Apple auch an einem komplett neuen Design seiner MacBooks arbeiten. Früheren Informationen zufolge wird sich der neue Look an der Design-Linie des neuesten iPad und der aktuellen iPhones orientieren.

Demnach hätten die neuen Laptop-Modelle flachere Kanten und einen deutlich schmäleren Rahmen um das Display herum. Gute Nachrichten gibt es bezüglich der Anschlüsse. Denn offenbar sollen die kommenden MacBooks wieder über mehr Ports verfügen.