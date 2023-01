Apples Mixed-Reality-Brille soll im Frühling präsentiert werden

Über Apples geplante Mixed-Reality-Brille wurde in den vergangenen Jahren schon viel spekuliert. Erst vor wenigen Tagen gab es einen angeblichen Leak zur Beschaffenheit der lange erwarteten Hardware. Nun berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass es mit der Vorstellung des Geräts nicht mehr lange dauern soll. Das Headset soll noch vor Apples Entwicklerkonferenz WWDC im Frühling präsentiert werden, wahrscheinlich unter dem Namen "Reality Pro".

Betriebssystem soll xrOS heißen

Apple hat sieben Jahre lang an der Entwicklung der Mixed-Reality-Brille gearbeitet und viele Ressourcen in das Projekt gesteckt, schreibt der stets gut mit Insider-Informationen gefütterte Gurman. Vor Kurzem habe das Unternehmen einige Entwickler*innen bereits mit ersten Exemplaren ausgestattet. Für die Reality Pro hat Apple ein eigenes Betriebssystem entwickelt, das intern "Borealis" genannt wird. Öffentlich soll es "xrOS" heißen.

Nach der Präsentation des Geräts sollen mehr Entwickler*innen an Bord geholt werden, um Software für Reality Pro zu kreieren. Sollte der Zeitplan halten, werde das Gerät wahrscheinlich im Herbst 2023 auf den Markt kommen. Für Apple wird es wahrscheinlich die größte Produktneuheit des Jahres darstellen.

Ansonsten wenig Neues

An den üblichen Gerätefronten sieht es laut Gurman dagegen eher düster aus. In der ersten Jahreshälfte sollen neue MacBook-Pro-Modelle in 14 und 16 Zoll Größe mit M2 Pro und M2 Max Chips erscheinen. Auch der Mac Pro soll mit einem Derivat des M2 Prozessors erscheinen, allerdings soll es kein neues Design geben. Nutzer*innen werden aufgrund der Eigenheiten des M2 auch nicht selbst das RAM erweitern können.

Bei iPads und Apple Watch soll es heuer keine großen Updates geben. Die nächste Generation des iPhone soll größere Displaygrößen und "Dynamic Islands" auf allen Modellen bringen. Die Smartphones sollen allesamt mit USB-C-Anschluss ausgestattet sein. Die Pro-Modelle könnten dazu einen Titan-Rahmen erhalten.