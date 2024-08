Apple Ring könnte Sprachsteuerung bekommen

Wieso nur einen smarten Ring verkaufen, wenn man einer Person auch mehrere Ringe verkaufen kann? Das hat sich wohl Apple gedacht als es seine Patente angemeldet hat. In der Vision des Unternehmens könnten Nutzer künftig mehrere Ringe an der Hand tragen, die unterschiedliche Aufgaben erfüllen.

In den vergangenen Jahren hat Apple mehrere Patente angemeldet, die sich auf einen smarten Ring beziehen. Neben Technologien zur Überwachung von Gesundheit und Aktivitäten finden sich darin auch Ideen zur Steuerung von Headsets, wie dem Apple Vision Pro, oder anderen Apple-Geräten.

Ringe mit unterschiedlichen Funktionen

Ein neues Patent, das von 9to5Mac entdeckt wurde, gibt zudem an, dass ein Ring Geräusche erkennen und zur Spracheingabe verwendet werden kann. Damit könnten "sprachgesteuerte Assistenzfunktionen" ausgelöst werden. Da auch ein Lautsprecher verbaut sein soll, hört sich das Ganze so an, als könnte man mit dem Ring Siri verwenden.

Da in dem Siri-Ring Mikrofon und Lautsprecher verbaut sein müssen, ist der Platz für andere Sensoren begrenzt. Daher sei es laut Apple sinnvoll, Funktionen auf einzelne Ringe aufzuteilen. So kann es etwa einen Gesundheits- und Fitnessring geben, einen zur Gestensteuerung von anderen Applegeräten und einen Siri-Ring.

Um Siri auf einem Smart Ring verwenden zu können, ist allerdings eine konstante Internetverbindung nötig. Außerdem würde der Apple Ring in dieser Hinsicht die Apple Watch kannibalisieren, in der Siri bereits integriert ist.

Lade-Ring statt Ladestation

Um die verschiedenen Ringe an den Fingern aufzuladen, könnte ein Lade-Ring zum Einsatz kommen. Wird dieser an einen Finger gesteckt, sodass er mit einem anderen Ring in Berührung kommt, funktioniert er als Stromquelle für den zweiten Ring. Somit müssten die eigentlichen Apple Ringe nie mehr abgenommen werden, sondern könnten am Körper geladen werden.

Wann bzw. ob die Patente jemals in fertigen Produkten zum Einsatz kommen, ist ungewiss. Einige Patente - wie etwa eine Gestensteuerung per Ring für Vision Pro - sind bereits veraltet. Hier entschied sich Apple stattdessen Handgesten per Kamera zu erkennen, ohne dass ein Ring notwendig ist.