Apples Smart Ring soll auch “Schere, Stein, Papier” erkennen

Smarte Ringe sind der neue Wearable-Trend, auf den immer mehr Hersteller aufspringen. So hat Samsung bereits offiziell angekündigt, an einem solchen Geräte zu arbeiten. Apple hat das zwar bisher nicht verlautbart, allerdings gibt es Hinweise auf einen künftigen Apple Ring. So wurden bereits mehrere Patente von Apple angemeldet, die dafür sprechen.

➤ Mehr lesen: “Apple Ring” soll angeblich in Entwicklung sein

Eines der Patente dabei ist besonders kurios. Davon berichten die chinesische Webseite Ithome sowie Gizchina. So ist der darin beschriebene Ring in der Lage, die entsprechenden Handbewegungen zum beliebten Spiel “Schere, Stein, Papier” zu erkennen. Zudem zeigt das Patent, wie der Ring Muster erkennen kann, wenn man sie mit einem Finger in die andere Handfläche zeichnet.

Anwendungswecke

Derartige Gesten könnten dann genutzt werden, um Geräte zu steuern, die mit dem smarten Ring verbunden sind. So könnte man etwa einen Anruf auf das verbundene iPhone per Hand- oder Fingerbewegung annehmen oder ablehnen. Theoretisch wäre es sogar denkbar, ganze Wörter in die Handfläche zu schreiben.