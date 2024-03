iOS 18, visionOS 2 und mehr: Apple verrät Datum für WWDC24

Apple hat das Datum der heurigen Entwickler*innenkonferenz Worldwide Developers Conference (WWDC) verkündet. Demnach findet das Event von Montag, den 10. bis Freitag, den 14. Juni 2024 statt, wie es auf der offiziellen Apple-Webseite zur WWDC24 heißt.

Keynote der WWDC 2024

Die Keynote, bei der die wichtigsten Ankündigungen erwartet werden, wird demnach am 10. Juni, voraussichtlich um 19:00 MESZ über die Bühne gehen. Wie jedes Jahr seit 2020 wird die WWDC ein reines Online-Event sein, an dem Entwickler*innen kostenlos teilnehmen können. Einige ausgewählte Student*innen und Entwickler*innen dürfen jedoch wieder bei einem Special Event am Montag vor Ort dabei sein.