Apple gibt Ausblick auf iOS 11

Neue Siri-Funktionen, Dateimanager und Drag&Drop: Apple zeigte am Montag was die nächste iOS-Version bringt.

Darüber was Apple mit seinem wohl wichtigsten Betriebssystem iOS vorhat, herrschte vor der WWDC am Montag ungewöhnliche Stille. Leaks gab es, wie sonst vor Apple-Ankündigungen üblich, kaum. Vage war von neuen Siri-Funktionen die Rede, und die stehen auch im Zentrum von iOS 11.

Siris Sprache soll natürlicher werden, dazu hat das Assistenzsystem neue Stimmen bekommen, eine weibliche und eine männliche. Siri will künftig auch übersetzen. Auch auf mehr Apps als bisher soll Apples Assistenzsystem künftig zugreifen können. Das soll Siri helfen, mehr über die Interessen seiner Nutzer zu erfahren. Siri will künftig etwa nachsehen, was Nutzer im Browser oder anderen Anwendungen machen, um Zusammenhänge besser verstehen und darauf reagieren zu können.