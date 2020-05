Apple stellt iPad Air 2 und iPad Mini 3 vor

Bei einer Präsentation im Hauptquartier in Cupertino hat Apple am Donnerstag neben dem neuen iMac mit 5K-Display und der Fertigstellung von Yosemite seine neuen iPads enthüllt. Das iPad Air 2 ist mit 6,1 Millimeter 18 Prozent dünner und leichter als die erste Ausgabe. "Es ist das dünnste Tablet der Welt", so Tim Cook. Das Design orientiert sich an den neuen iPhone-Modellen, das iPad Air ist, wie auch Apples Mobiltelefon, erstmals auch in Gold erhältlich. Daneben gibt es auch Versionen in Silber und Grau.