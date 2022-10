Apple Store ist down: Neues iPad Pro kommt

Der Apple Store Online ist down. Das bedeutet in der Regel, dass die Produktlinie aktualisiert wird und Apple alle angekündigten neuen Produkte noch am selben Tag zur Bestellung zur Verfügung stellt.

Unterdessen hat der Apple-CEO Tim Cook hat auf Twitter eine Art Ankündigung mit dem Slogan „Take Note“ - zu Deutsch etwa "Bitte beachten" veröffentlicht.