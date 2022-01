Apple bringt iOS 15.2.1 und schließt Sicherheitslücke

Vor einigen Tagen wurde eine eigenartige Denial-of-Service-Lücke in den aktuellen iPhones und iPads entdeckt. Die "Doorlock" genannte Schwachstelle bezieht sich auf Apples HomeKit. Sie hat das Potenzial, iPhones und iPads in eine Art Todesspirale zu schicken, weil die Geräte dann in einer Boot-Schleife gefangen sind.