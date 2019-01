Apple verkauft überraschend iPhone SE wieder

Apple hat überraschend das iPhone SE wieder in sein Sortiment aufgenommen. Der US-Konzern hatte eigentlich im September 2018 den Verkauf eingestellt und seitdem das iPhone 7 als Einsteiger-Modell angeboten. Die plötzliche iPhone-SE-Rückkehr hat aber mehrere Haken.

So ist das Apple-Smartphone wohl nur kurzzeitig im Abverkauf erhältlich, zudem findet es sich derzeit nur in den USA im Apple Store. Des weiteren ist nur mehr eine Variante des Smartphones verfügbar: 32 Gigabyte an internem Speicher sowie Rosegold für 249 US-Dollar.