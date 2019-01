Apple veröffentlicht Akkuhüllen für iPhone Xs und iPhone Xr

Apple hat am Dienstagabend überraschend Akkuhüllen für seine aktuelle iPhone-Generation vorgestellt. Die „Smart Battery Cases“ werden für iPhone Xs, Xs Max und Xr in Schwarz oder Weiß angeboten und kosten 149 Euro. Apple macht keinerlei Angaben zur Akkukapazität, gibt aber die verlängerte Laufzeit an. So soll sich beispielsweise beim Xs Max die Sprechdauer um zwölf Stunden (48 Prozent mehr), die Internetnutzung um sieben Stunden (54 Prozent mehr) sowie die Videowiedergabe um zehn Stunden (66 Prozent mehr) erhöhen. Beim iPhone Xr fallen die Zugewinne ähnlich aus. Das iPhone Xs scheint am Stärksten vom Battery Case zu profitieren, die Akkulaufzeit verlängert sich laut Apple um 70 bis 80 Prozent.