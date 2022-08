Apple Watch 8 Pro: Neue Gerüchte zu Preis und Größe

Zudem soll die Uhr laut “ Uncle Pan ”, so der Name des Nutzers, einen eher quadratischen Formfaktor erhalten. Damit widerspricht er dem Apple-Insider Mark Gurman, der zwar eine größere Apple Watch Pro prophezeite, jedoch von einem länglichen Display sprach. Uncle Pa verwies dabei auf ein Rendering von “The Apple Hub”, das die neue Smartwatch zeigen soll.

Beim Apple-Event am 7. September könnte die neue “ Apple Watch 8 Pro ” vorgestellt werden. Laut eines neuesten Gerüchts soll die smarte Uhr dabei deutlich größer sein als bisher angenommen. Das würde auch bedeuten, dass dafür neue Bänder benötigt werden.

Apple Watch 8 Pro um rund 1.000 Dollar

Dort werden auch Details zum Preis verraten. So soll der Preis der Apple Watch 8 Pro deutlich höher als bei den Vormodellen “um 1.000 Dollar” liegen. Die Apple Watch 7 ist mit GPS und LTE momentan ab 529 Euro erhältlich.



Das Pro-Modell der Apple Watch 8 ist dabei wohl für Outdoor- und Sport-Enthusiast*innen konzipiert. Mit einem deutlich resistenteren Hülle aus Titan soll sie härteren Bedingungen standhalten können, ein größerer Akku und ein neuer “Low Power”-Modus versprechen mehrere Tage Batterielaufzeit. Dazu kommen einige Updates, was das Gesundheits- und Trainingstracking anbelangt. So soll die Apple Watch 8 etwa auch die Körpertemperatur messen können.