Wie die Apple Watch künftig den Blutdruck messen soll

Klassisches Prinzip mit kleineren Teilen

Das neueste eingereichte Patent ist der bisher kompakteste Ansatz. Er besteht aus einer kleinen Vorrichtung mit einem aufblasbaren Luftgefäß und einem flüssigkeitsgefüllten Sensor. Es sitzt an der Schnalle des Armbandes, also am Körper quasi an der Unterseite des Handgelenks. Wie Nextpit berichtet, entspricht das Prinzip jenem eines klassischen Blutdruckmessgerätes, ist allerdings mit wesentlich kleineren Teilen verbunden. Solch ein Gerät für den Praxiseinsatz zu entwickeln, könnte sich noch als ziemlich kompliziert herausstellen.