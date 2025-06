So könnt ihr das Apple-Event im Livestream verfolgen

Endlich ist es so weit: Heute geht die WWDC über die Bühne. Auf der Entwicklerkonferenz von Apple wird unter anderem die neue Version des iPhone-Betriebssystems präsentiert. Das kommende iOS soll in einem gänzlich neuen Look erscheinen.

Neben den iOS-Neuerungen werden noch zahlreiche weitere Neuheiten erwartet. So sollen sämtliche Apple-Betriebssysteme einen neuen Namen verpasst bekommen, es soll neue KI-Funktionen von Apple Intelligence geben und auch für iPadOS und macOS soll Apple einige Neuerungen parat haben.

Neues iOS-Design erwartet

Es wird erwartet, dass die erste Developer-Preview für das neue iOS kurz nach der Keynote zum Download bereitgestellt wird. Sollte dem so sein, werden wir euch umgehend zeigen, welche Designänderungen auf iPhone-Nutzerinnen und -Nutzer zukommen.

