Apple könnte iPhone 15 günstiger anbieten

Apple soll laut dem Leaker Yeux1122 „ernsthaft“ über eine Preissenkung für seine neuen Smartphones nachdenken. Ihm zufolge könnten das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus daher günstiger als die Vorgängermodelle sein.

Konkret könnte das iPhone 15 Plus laut Schätzungen von Macworld für etwa 800 oder 850 US-Dollar erhältlich sein — das iPhone 14 Plus kostet in den USA derzeit um die 900 US-Dollar. Dem Leaker zufolge sei es „sehr wahrscheinlich“, dass Apple den Preis für das iPhone 15 Plus senkt.