Apples HomePod-Entwickler arbeiten an "revolutionärem" Lautsprecher

Start-up-Gründer mit Glaubwürdigkeit

Auch wenn die beiden ehemaligen Apple-Mitarbeiter den Mund recht voll nehmen, könnte dem Start-up tatsächlich ein großer Wurf gelingen. Das nötige Know-how bringen die beiden jedenfalls mit. Stringer hat in der Vergangenheit beispielsweise am Design der Apple Watch, des iPhone sowie des HomePod gearbeitet. Family hat unter anderem die Technologie entwickelt, mit der der HomePod seine Sound-Wiedergabe an seine Position im Raum anpasst.

Der erste Cell-Lautsprecher soll noch Ende des Jahres auf den Markt kommen. Möglicherweise verschiebt sich die Markteinführung aufgrund der Einschränkungen durch die Coronavirus-Pandemie.