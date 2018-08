Apples meistverkauftes Produkt ist ein Adapter

Die am häufigsten verkauften Apple-Produkte sind: Adapter. Das zeigen die Verkaufszahlen des US-Elektronikhändlers Best Buy über die vergangenen zwei Jahre. Führte von Anfang 2016 bis Anfang 2017 ein Lightning-zu-USB-Adapter das Ranking an, wurde diese Ehre im gesamten vergangenen Jahr dem Kopfhörer-Adapter zuteil, der seit dem iPhone 7 für die Verwendung von herkömmlichen kabelgebundenen Kopfhörern mit iPhones notwendig ist - Apple hat die Kopfhörerbuchse bekanntermaßen damals gestrichen.

Airpods statt Kopfhörer-Adapter

Dass der Kopfhörer-Adapter bis zum 2. Quartal 2018 das meistverkaufte Apple-Produkt bei Best Buy war, ist insofern bemerkenswert, da Apple bisher stets einen Gratis-Adapter beim iPhone beilegte. Die Verkaufszahlen deuten darauf hin, dass die Adapter oft verloren oder kaputt gehen. Sollte sich Apple beim kommenden iPhone tatsächlich entscheiden, auf die Gratis-Adapter zu verzichten, könnten die Verkaufszahlen einmal mehr nach oben schnellen.