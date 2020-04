Apples neues iPhone SE soll noch heute vorgestellt werden

Das der Marktstart eines günstigen Apple-Einsteiger-Smartphones unmittelbar bevorsteht, wurde bereits in den vergangenen Tagen kolportiert. 9to5Mac will nun erfahren haben, dass Apple das Gerät noch am heutigen Freitag vorstellen wird.

Doch nicht iPhone 9

Der Nachfolger des iPhone SE wird auch weiterhin iPhone SE heißen und nicht - wie angenommen - iPhone 9, heißt es in dem Bericht weiter. Angeboten werden soll es in den Farben Rot, Weiß und Schwarz mit Speicherplatz von 64 GB, 128 GB und 256 GB.

Schneller Prozessor

Ausgerüstet werden soll das Smartphone, das optisch mit dem iPhone fast identisch ist, mit Apples A 13 Chip, der auch bei den aktuellen iPhone 11-Modellen zum Einsatz kommt. Der Preis des Gerätes mit einem 4,7 Zoll großen Display dürfte knapp 400 Dollar betragen.

Ob auch, wie ebenfalls vermutet, eine Version des Geräts mit einem 5,5 Zoll großem Bildschirm präsentiert wird, ist nicht bekannt.