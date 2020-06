Asus ZenWatch im Test: Der schönste Kompromiss

Asus liefert ein schickes Leder-Armband mit 22 Millimetern Breite mit, das jederzeit getauscht werden kann. Hier macht es Asus dem Benutzer so einfach wie derzeit kein anderer Hersteller. Das Band verfügt an beiden Enden über kleine Hebel, mit denen der fixierende Stift leicht herausgedrückt werden kann. So lässt sich das Armband tatsächlich in einer Minute tauschen.