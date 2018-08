Audi: "e-tron erhält durch Energie-Rückgewinnung 30 Prozent mehr Reichweite"

Das Rekuperationssystem beim kommenden vollelektrische Audi-SUV e-tron soll mit jedem Kilometer bergab rund einen Kilometer zusätzliche Reichweite bringen. Das teilt der Autohersteller in einer Aussendung mit. "Auf der 31 Kilometer langen Bergabfahrt am Pikes Peak speist der Elektro-SUV so viel Energie in die Batterie zurück, dass er damit etwa die gleiche Streckenlänge zusätzlich zurücklegen kann", so Audi.

Der Audi e-tron-Prototyp rekuperiere mit bis zu 300 Nm Drehmoment und 220 kW elektrischer Leistung. Das seien mehr als 70 Prozent seiner Antriebsleistung, was kein Serienmodell bisher schaffen würde.