Audi zeigt Q4 Sportback E-Tron mit 500 Kilometer Reichweite

Head-up-Display mit AR-Funktion

Außerdem verfügt der Audi Q4 Sportback E-Tron über ein großformatiges Head-up-Display mit Augmented-Reality-Funktion. Grafische Informationen wie die Richtungspfeile bei der Navigation können damit direkt in den Straßenverlauf eingeblendet werden.

Wie beim Q4 E-Tron fallen auch beim neuen E-Tron die fehlenden Türgriffe auf. Wie sich die futurezone bei einer Q4-Präsentation von Audi in der Vergangenheit überzeugen konnte, wird die Tür durch Auflegen des Fingers geöffnet. Ähnlich wie beim Fingerprintsensor am Handy gibt es dafür an der Tür eine kleine touchfähige Fläche.