Audis E-Tron SUV mit neuem Namen und mehr Reichweite

Die Reichweite steigt damit bei allen neuen Q8-Modellen deutlich an. Die Standardvariante erreich 491 Kilometer, seine Sportversion kann 505 Kilometer mit einer Ladung zurücklegen. Die leistungsfähigere 55er-Ausführung schafft sogar 600 Kilometer .

Den E-Tron-Wagen gibt es eigentlich bereits seit 2018 , Anfang des Jahres wurde er dann in "Q8 E-Tron" umbenannt. Das soll ihn klar als Top-Modell in Audis Autoflotte ausweisen.

Audi bringt neue Versionen seines vollelektrischen SUV "E-Tron" auf den Markt. Das kündigte der deutsche Autohersteller kürzlich in einer Presseaussendung an.

Dafür haben die beiden bessere Ladegeschwindigkeiten als das Standardmodell. Der Q8 55 E-Tron und die Sportversion können an Schnellladesäulen künftig mit 170 kW Strom auftanken. Audi verspricht hier eine Ladegeschwindigkeit von 420 Kilometern innerhalb einer halben Stunde. Mit einem 22 kW-Lader sei eine Komplettladung in 4 Stunden und 45 Minuten möglich.

Kosmetische Änderungen Außen und Innen

Optisch hat Audi etwas am Exterieur und Inneren des E-Tron gefeilt: Front und Heck würden leicht verändert, im Innenraum sind nun neue Ausstattungen erhältlich. Ansonsten behält Audi die ursprünglichen Bedienelemente.

Die Q8-Modelle können ab Mitte November bestellt werden, ab Februar 2023 ist schließlich mit einer Auslieferung der E-Autos in Europa zu rechnen. In den USA sollen sie Ende April auf den Markt kommen. Der Grundpreis für den Audi Q8 E-Tron liegt in Deutschland bei 74.400 Euro. Damit ist er um rund 5.000 Euro teurer als das bisherige Basismodell.