Auflege-Button in iOS: Apple macht Rückzieher

"Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr": Dieses Sprichwort hätten sich iOS-Designer*innen zu Herzen nehmen sollen. Denn den Auflege-Button am iPhone an einen anderen Ort hin zu verschieben, ist keine kleine Änderung. Kein Wunder also, dass das Unternehmen einiges an Kritik seiner Nutzer*innen hinnehmen musste.

Platz für Kontakt-Poster wird gebraucht

Statt in der Mitte des Bildschirms befand sich das rote Auflegefeld in der Betaversion von iOS 17 am rechten unteren Bildrand - in einer Reihe mit dem Hinzufügen- und Tastenfeld-Button. Apple hatte das Layout des Bildschirms nämlich neu designt, um Platz für die neue Kontakt-Poster-Funktion zu schaffen. Diese zeigt künftig großformatige Fotos oder Memojis der Gesprächspartner*innen an.