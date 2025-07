Aus für Custom-ROMs auf Samsung-Smartphones

Keine alternativen Betriebssysteme mehr

Auch wenn die allermeisten Samsung-Nutzerinnen und -Nutzer davon ohnehin keinen Gebrauch machen, ist es ein herber Schlag für das LineageOS-Projekt und all jenen, die mit Android-Alternativen experimentieren wollen.

In den USA hat Samsung bereits vor einigen Jahren die Möglichkeit entfernt, den Bootloader zu entsperren. In der Beta-Version der aktuellen Android-Adaption One UI 8 gibt es diese Möglichkeit nun auch in anderen Regionen nicht mehr. Auch in den Beta-Versionen von One UI 8 ist es nicht mehr möglich, ein alternatives Betriebssystem zu installieren.

