Microsoft läutet Ende für Systemsteuerung in Windows ein

Bis heute existiert ein entsprechendes Menü in jeder Windows-Version. Dass es um die Systemsteuerung nicht gut steht, ahnte man allerdings bereits seit Längerem. So wurde schon in Windows 8 ein zweites Einstellungsmenü eingeführt, das parallel dazu existierte. Wie ein Nutzer von Slashdot nun entdeckt hat, weist Microsoft jetzt hochoffiziell auf einer Support-Page auf das Ende des altbekannten Menüs hin.

Langjährige Windows-Nutzerinnen und -Nutzer dürften sie nur allzu gut kennen: Die Systemsteuerung bzw. das Control Panel gab es schon in Windows 1.0 aus dem Jahr 1985 . In dem Menü sind sämtliche wichtige Konfigurationswerkzeuge zusammengefasst. Vom Verwalten der Netzwerkadapter , über die Account-Steuerung bis hin zu Design-Anpassungen .

Nutzerinnen und Nutzer skeptisch

Auf Reddit reagieren Nutzerinnen und Nutzer auf die Ankündigung mit gemischten Gefühlen. Einerseits war die Zweigleisigkeit seit Windows 8 verwirrend und undurchsichtig, heißt es. Andererseits ist die Systemsteuerung ein beliebtes und bekanntes Tool, das man seit langem kennt. “Ich verstehe nicht, warum sie uns das Leben schwerer machen wollen”, heißt es etwa in einem Kommentar.

Auch wird die Gestaltung der Einstellungs-App kritisiert. Vor allem die Struktur wird als verwirrend angesehen. “Ich verbringe ewig Zeit damit, eine Überschrift nach der anderen durchzuklicken, um zu finden, was ich brauche. Am Ende lande ich immer in der Systemsteuerung, die einfacher ist”, so ein Nutzer.

Einen genauen Zeitplan für den Abschied der Systemsteuerung hat Microsoft nicht genannt. Es ist also durchaus möglich, dass sie uns noch länger erhalten bleibt.