Bell zeigt Uber-Lufttaxi

Auf der CES wurde allerdings kein funktionierender Prototyp gezeigt. An einem solchen werde noch gearbeitet, hieß es gegenüber The Verge. 2020 soll das Lufttaxi Testflüge aufnehmen. Bis es kommerziell in Betrieb genommen wird, dürfte aber noch einige Zeit vergehen. Laut The Verge könnte es Mitte der 2020er Jahr soweit sein.

Bereits im vergangenen Jahr zeigte Bell auf der CES ein 1:1-Modell der Fahrgastkabine des Lufttaxis.