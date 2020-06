Braven BRV-1: Musik für Draußen ohne Angst vor Regen

Das Aprilwetter macht derzeit wohl manchem Picknick einen Strich durch die Rechnung. Wer sich auf einer Decke im Gras trotz Regen-Risiko mit Musik beschallen will, der findet in dem Drahtloslautsprecher Braven BRV-1 einen guten Begleiter. Per Bluetooth-Verbindung mit dem Smartphone wird die Umgebung mit insgesamt sechs Watt aus zwei Kanälen beschallt. Der Gummi-Bezug und die gelöcherte Front aus Metall versprechen Outdoor-Tauglichkeit und Spritzwasser-Schutz. Die futurezone hat getestet, wie sich dieses Paket in der Praxis bewährt.