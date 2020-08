Cadillacs Luxus-SUV soll günstiger als Tesla Model X werden

Deutlich günstiger als die Tesla-Konkurrenz

Also wird der Elektro-SUV weniger als 60.000 Dollar kosten. Im Vergleich: Das Tesla Model X ist in den USA ab einem Preis von 79.990 Dollar (ohne zuzüglicher Steuern und ohne möglicher Förderungen) zu haben. In Österreich kostet das Model X mindestens 88.990 Euro.

Der Luxus-SUV von GM baut auf die E-Fahrzeug-Plattform des Herstellers auf, bei der die neuen Ultium-Batterien zum Einsatz kommen. Verbaut wird ein 100 kWh-Akkupaket. Die Reichweite des Lyriq gibt GM mit 300 Meilen (482 Kilometer) an. Auch Schnellladen mit 150 kW Ladeleistung ist möglich.