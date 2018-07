Canon M50 im Test: Schöne Fotos, schlampige 4K-Videos

Elektronischer Sucher

Eine kleine Schwäche des Touchscreens: Die maximale Helligkeit reicht nicht aus, damit er bei starkem Sonnenlicht nutzbar ist. Das ist bei der M50 kein allzu großes Problem, da sie einen elektronischen Sucher hat. Die Darstellung ist gut, allerdings ist der Kontrast etwas zu stark, weshalb das tatsächliche Foto manchmal deutlich von der Sucherdarstellung abweicht.

Die M50 schaltet per Sensor automatisch zwischen dem Sucher und Display um. Diese automatische Umschaltung ist ein bisschen zu scharf eingestellt. Beim Fotografieren aus ungewöhnlichen Winkeln oder bei umgehängter Kamera hat die M50 öfters das ausgeklappte Display ungewollt deaktiviert.

Wenn durch den Sucher geschaut wird, kann der Touchscreen der M50 zur Auswahl des Fokusfelds genutzt werden. Dies ist per Wischen in die Richtung oder Antippen möglich. Es kann ausgesucht werden, welcher Bereich des Touchscreens aktiv sein soll, damit man nicht unabsichtlich mit der Nase des Fokuspunkt verstellt.

Leistung

Günstige System- und Spiegelreflexkameras haben oft das Problem, dass sie etwas träge wirken. Auch die M50 hat das nicht ganz in Griff. Das Speichern und Verarbeiten von Aufnahmen und das Umschalten zwischen manchen Modi ist nicht ganz so knackig, wie etwa bei der Sony A6300. Besonders beim Aufnehmen von 4K-Videos ist das merkbar.

Dafür schafft sie zehn Bilder pro Sekunde mit fixem Autofokus und 7,4 Bilder mit kontinuierlichem Autofokus, mit den vollen 24 Megapixeln. Durch das Dual Pixel CMOS AF fokussiert die M50 sehr schnell bei guten Lichtverhältnissen. Wird es dunkel und nur ein Fokuspunkt genutzt statt ein Feld, tut sich die M50 schwerer, liefert aber immer noch merkbar bessere Ergebnisse ab, als die früheren Canon-Systemkameras.

Die M50 beherrscht WLAN, NFC und Bluetooth. Per Bluetooth können Fotos automatisch zum Smartphone übertragen werden, aber nur in reduzierter Auflösung. Die großen Bilder werden per WLAN übertragen.

Selbst wenn man diese Funktionen nicht verwendet, ist die M50 sehr energiehungrig. Canon gibt die Akkuleistung mit 235 Aufnahmen an, was realistisch ist. In meinem Test war nach 210 Fotos und drei Videos Schluss. Wer vor hat mit der M50 längere Fototouren zu machen, sollte einen Ersatzakku kaufen.

Neue Modi

Fortgeschrittene Fotografen werden sich über das unterstützte RAW-Format CR3 freuen, mit dem die Fotos bis zu 40 Prozent kleiner sind. Ist die Gesichtserkennung aktiv, kann die Augenerkennung zum Fokussieren genutzt werden, was speziell mit lichtstarken Porträtobjektiven Sinn macht. Die Belichtungsoptimierung ALO versucht bei aktiver Gesichtserkennung Glanzlichter zu verhindern. Bei den Bildstilen ist „Feindetail“ dabei, mit dem Kanten bei engmaschigen Mustern verbessert werden.

Auch ein „Leiser Modus“ hat es auf die M50 geschafft, mit dem man komplett geräuschlos fotografieren kann. Im Gegensatz zu teureren Spiegelreflex- und Systemkameras ist es bei der M50 aber ein eigener Szenen-Modus und kann dementsprechend nicht auf die manuellen und halbautomatischen Modi angewandt werden.