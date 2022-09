Chinesische Elektro-Hummer-Kopie beherrscht den Krabben-Gang

Der Mengshi M-Terrain von Dongfeng erinnert an den Hummer EV von GMC, wie in einem Video zu sehen ist.

Dongfeng, ein staatlicher Autohersteller aus China, hat einen elektrischen SUV vorgestellt, der stark an den Hummer EV von GMC erinnert. Es ist schwer abzustreiten, dass der Dongfeng Mengshi M-Terrain sowohl beim technischen Unterbau als auch beim Design eine deutliche Ähnlichkeit zum US-Elektrogefährt aufweist.

Auch die Räder des Mengshi M-Terrain lassen sich einzeln ansteuern, sodass der so genannte Krabben-Gang ermöglicht wird. Dabei lenken etwa Vorder- als auch Hinterachse in dieselbe Richtung, das Fahrzeug bewegt sich in der Folge leicht seitlich vorwärts.