Chinesischer Roboter kocht, macht Kampfsport und spielt mit Katze

Der macht darin Kampfsport, bereitet Waffeln zu und füttert die Katze. Die Katze wird auch bespaßt – aus Sicherheitsgründen aber per VR-Fernsteuerung durch einen Menschen.

Ansonsten beteuert Astribot, dass alle Bewegungen in dem Video von S1 selbst ausgeführt wurden und in Echtzeit (also nicht beschleunigt) zu sehen sind. Das Video wird zudem als „Launch“ bezeichnet, was suggeriert, dass der S1 seine finale Form hat und bald bestellt werden kann. Ein Preis wird nicht genannt, auch kein Auslieferungsdatum.

Ende April, als der S1 erstmals per Video gezeigt wurde, ging Astribot von einer Verfügbarkeit Ende des Jahres aus. Der gezeigte Prototyp des S1 sah abstrakter aus. Er hatte einen weniger menschlichen Kopf und Rumpf. Seine Fähigkeiten war aber dennoch beeindruckend.